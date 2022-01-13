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  4. Define avcısı hazine buldu! Taşın içinden neler çıktı neler

Define avcısı hazine buldu! Taşın içinden neler çıktı neler

Define arayan bir kişinin sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti. Define avcısının toprağı kazarak çıkardığı taşın içinden çıkanlar görenleri şaşırttı.

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