Anasayfa Video Galeriler Gündem Define avcısı hazine buldu! Taşın içinden neler çıktı neler Define avcısı hazine buldu! Taşın içinden neler çıktı neler 13 Ocak 2022 Perşembe Saat: 10:20 Define arayan bir kişinin sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti. Define avcısının toprağı kazarak çıkardığı taşın içinden çıkanlar görenleri şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61dfd2cde39ee226bb4cb8a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bomba iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor mu? Yeşilçam'ın efsane filminde saç baş yolduran ''sansür'': Komple kesip attılar! İETT şoförüne sokak ortasında darp! Zincir markette maske kavgası kamerada Bülent Ersoy'un Anıtkabir görüntüleri tepki çekti Gölün ortasındaki köpeği işte böyle kurtardılar Minik Ayşenur'un ölümünde korkunç itiraf ''Türkiye seçime giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak'' Nur Viral canlı yayında çılgına döndü: ''Getir bana parçalayacağım!''