Anasayfa Video Galeriler Gündem Defineciler tarihi evi talan ettiler! Defineciler tarihi evi talan ettiler! 09 Mart 2021 Salı Saat: 10:55 Trabzon'da bulunan 120 yıllık 2 katlı evin içinde 10 metrelik çukur kazan defineciler, tarihi evi talan etti. Evin sahipleri gördükleri manzara karşısında isyan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604729ff8f66a746ca0c3a9b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti İstanbul'da DEAŞ'a eş zamanlı operasyon Kayıp 2 kardeşten kahreden haber İçme suyunda büyük tehlike Radar görünce frene basanlar dikkat! İşe yaramıyor Dağdan altın fışkırdı! Elleriyle kazarak çıkardılar Kadınlar, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için bir araya geldi THY uçağında maske krizi! Pilot, polis çağırdı