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Defineciler tarihi evi talan ettiler!

Trabzon'da bulunan 120 yıllık 2 katlı evin içinde 10 metrelik çukur kazan defineciler, tarihi evi talan etti. Evin sahipleri gördükleri manzara karşısında isyan etti.

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