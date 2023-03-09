  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Defne Samyeli, müzisyen Çarı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı

Defne Samyeli, müzisyen Çarı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı

Defne Samyeli iddialara göre gönlünü müzisyen Çağrı Telkıvıran’a kaptırdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Abdi İpekçi suikastı faili Mehmet Ali Ağca ortaya çıktı
Havalimanında unutulan 5 kamyon dolusu eşya satışa çıkarılacak
Elektrikli motosikletşn pili bomba gibi patladı
İstnabul'da Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara gözaltı
İstanbul'da gece yarısı korkutan yangın! Köşk alevler içinde kaldı
Depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı
Ben Hızırım deyip üç üniversite bitirmiş vatandaşı dolandırdı
Malatya'da 5 katlı bina çöktü
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi boşaltıldı