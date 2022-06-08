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  4. Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp attı izleyici çılgına döndü

Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp attı izleyici çılgına döndü

Spikerlik kariyerine son verip şarkıcılık yaparak büyük beğeni toplayan Defne Samyeli, cesur sahne kostümüyle verdiği konserde eteğini çıkarıp attı.

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