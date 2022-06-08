Anasayfa Video Galeriler Gündem Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp attı izleyici çılgına döndü Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp attı izleyici çılgına döndü 08 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 10:00 Spikerlik kariyerine son verip şarkıcılık yaparak büyük beğeni toplayan Defne Samyeli, cesur sahne kostümüyle verdiği konserde eteğini çıkarıp attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a04924ea69fc06af496933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili belediye İstanbul'da dev parkı yapılaşmaya açtı, ortalık karıştı İstanbul'da ''pencere'' sapığına meydan dayağı! Sağanak fena vurdu! Sel suları 16 evi yuttu Cem Uzan ''sürprizlerim var'' diyerek açıkladı: ''Ekim ayını bekleyin'' Şimdi de ODTÜ! Çok güzelsiniz gençler çok! Güldür Güldür Show'dan 6'lı masa skeci Ankara'da rezalet görüntü: Yarı çıplak halde kız öğrencinin peşine düştü Bahçeli anket şirketlerini bombaladı: ''Ayaklarımızın altında paspastır'' Ankara sokakları göle döndü