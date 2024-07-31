Anasayfa Video Galeriler Gündem Defne Samyeli'nin buz gibi küvette zor anları kamerada Defne Samyeli'nin buz gibi küvette zor anları kamerada 31 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 09:47 Güncelleme: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 09:47 İlerleyen yaşına rağmen yaşına meydan okuyan fiziğiyle genç mankenlere taş çıkartan Defne Samyeli bu sefer de buz gibi soğuk suyla dolu küvete girdiği anlarla sosyal medyayı salladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a9ddebf2b2f78583083923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu Nursel Ergin boşandığı eşiyle dudak dudağa pozlarla aşk tazeledi İzmir'de sır cinayet: Evinde kendi tüfeğiyle öldürüldü İstanbul'da iş yeri kurşunlayan çeteye operasyon: Gözaltılar var Bu da SMS vahşeti: Kız arkadaşına attığı SMS için öldürüp, videosunu çekti Ev sahibi kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı Urla'da orman yangını 2'nci gününde, evler tahliye edildi Telefonundan terör örgütü fotoğrafları çıkan kızdan ilginç savunma ''Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın'' demişti, öyle de oldu