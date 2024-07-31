Defne Samyeli'nin buz gibi küvette zor anları kamerada

İlerleyen yaşına rağmen yaşına meydan okuyan fiziğiyle genç mankenlere taş çıkartan Defne Samyeli bu sefer de buz gibi soğuk suyla dolu küvete girdiği anlarla sosyal medyayı salladı.

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