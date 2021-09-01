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  4. Defne Samyeli'nın kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi: 17 yaşında ortamlara bak

Defne Samyeli'nın kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi: 17 yaşında ortamlara bak

Defne Samyeli'nın küçük kızı Derin Talu olaylı bir gecede kameralara yakalanırken sevgilisi ameralara küfürler edip saldırdı.

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