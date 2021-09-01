Anasayfa Video Galeriler Gündem Defne Samyeli'nın kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi: 17 yaşında ortamlara bak Defne Samyeli'nın kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi: 17 yaşında ortamlara bak 01 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 11:40 Defne Samyeli'nın küçük kızı Derin Talu olaylı bir gecede kameralara yakalanırken sevgilisi ameralara küfürler edip saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612f3c890f7e0530ec57ed03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Birçok suçtan aranıyordu: Bu halde yakalandı TRT'den Filenin Sultanları'nın coşkusuna İzmir Marşı sansürü Yola savrulan motosiklet bebek arabasına çarptı İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleriyle alevler gökyüzünü sardı Artvin'de ormanda ayıyla selfie Masterchef Murat gözaltında! Polise hakaretler yağdırdı Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü subayı oldu Hastane önünde göz göre göre ölüm! Doktorlar sadece izledi Bahçeli de Müge Anlı hayranı çıktı