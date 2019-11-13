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  3. 13 Kasım 2019 23:05

Değeri dudak uçuklatıyor ! Kayseri'de ele geçirildi

Kayseri'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 milyon Euro değerinde elmas işlemeli altın kaplama 2 heykel, çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

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Üniversiteli kızları taciz eden sapık kamerada
Üniversiteli kızları taciz eden sapık kamerada
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İstanbul'da banka soygunu girişimi ! Çelme takınca yakalandı
İstanbul'da banka soygunu girişimi ! Çelme takınca yakalandı
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Burcu Esmersoy Tamer Karadağlı ile görüntülenince...
Burcu Esmersoy Tamer Karadağlı ile görüntülenince...
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İstanbul'daki kaza kamerada ! Mahalleli sokağa döküldü
İstanbul'daki kaza kamerada ! Mahalleli sokağa döküldü
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Emekli astsubaya film gibi operasyon
Emekli astsubaya film gibi operasyon
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Nusret'in çalışanından canlı yayında olay açıklamalar
Nusret'in çalışanından canlı yayında olay açıklamalar
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