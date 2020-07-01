  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Temmuz 2020 21:40

Değersiz diye arazilerden söktükleri bitkinin kilosu 2.5 Euro

Video Galeri
Polis, 63 bin liralık dolandırıcılığı son anda önledi!
Polis, 63 bin liralık dolandırıcılığı son anda önledi!
Video Galeri
Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan şüpheli tutuklandı
Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan şüpheli tutuklandı
Video Galeri
Fen bilgisi öğretmeni uyuşturucu madde satarken yakalandı
Fen bilgisi öğretmeni uyuşturucu madde satarken yakalandı
Video Galeri
Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı
Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı
Video Galeri
Lokantada silahlı saldırı anı kamerada
Lokantada silahlı saldırı anı kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM