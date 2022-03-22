Anasayfa Video Galeriler Gündem Dehşet anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Dehşet anlar cep telefonu kamerasına yansıdı 22 Mart 2022 Salı Saat: 10:40 Eskişehir’de bugün meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı ve sopalı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62397d7890e529551a00fc67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Profesörden beyin ameliyatı itirafı: ''6 yaşında denedim, başarısız oldum 7 yaşında başardım'' İstanbul'un ''ATM faresi'' iş başında! İşte böyle kandırıyor! ''Ülkenin bereketini 'Saray' kaçırdı'' Balkona çıkıp ''imdat, beni öldürecekler'' diye bağırdı ortalık bir anda karıştı Üçlü priz kabusu! Alevler geceyi aydınlattı Erdoğan'dan ''enflasyon'' sözü: ''Boynumuzun borcu'' İstanbul'da güpegündüz kan donduran cinayet Trabzon'dan ''fıkra'' gibi haber! Heyelan sonrası alınan önlem pes dedirtti Trafikte dehşet saçmıştı! Çekiçli saldırıya 34 yıl hapsi istendi