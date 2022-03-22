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Dehşet anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Eskişehir’de bugün meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı ve sopalı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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