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  3. 29 Ocak 2021 23:00

Dehşet anları kamerada! Kız meselesi yüzünden arkadaşını gözünden bıçakladı

Bağcılar’da bir kişi, kız meselesi yüzünden kavga ettiği arkadaşını gözünden bıçaklarken o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Trafikten sıkılan genç kız, araçtan inip dans etti
Trafikten sıkılan genç kız, araçtan inip dans etti
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İstifaların ardından CHP'den ilk açıklama -
İstifaların ardından CHP'den ilk açıklama -
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Trans birey ile genç kadın tekme tokat birbirine girdi!
Trans birey ile genç kadın tekme tokat birbirine girdi!
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Ali Koç Ve Göksel Gümüşdağ'ın ''İrfan Can'' görüşmesi görüntülendi
Ali Koç Ve Göksel Gümüşdağ'ın ''İrfan Can'' görüşmesi görüntülendi
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Fırtınada sürüklenen gemi Zeytinburnu'nda karaya oturdu
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