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  3. 03 Kasım 2019 17:50

Dehşet anları kamerada ! Kulağını kopardı...

Hong Kong’da Tai Koo bölgesindeki bir AVM’de süren protestolarda, hükümet yanlısı bir kişi, karşıt protestocuları destekleyen Bölge Meclisi üyesinin kulağını ısırarak koparttı.

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