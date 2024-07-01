Anasayfa Video Galeriler Gündem Dehşet anları kamerada: Yol kenarında yatan köpeği kamyonetle ezdi Dehşet anları kamerada: Yol kenarında yatan köpeği kamyonetle ezdi 01 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 17:31 Güncelleme: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 17:31 Hatay'da bir kamyonet sürücüsü, yol kenarında yatan köpeğin üzerinden geçerek ezdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6682bdc3c7ba8a0bdd0a1483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı Avusturya maçı öncesi A Milli kadroda 2 eksik Mehmetçik ''oturduğu yerden'' vurdu: 2 hain daha öldürüldü La Casa de Papel'in Berlin'i Gazze’nin sesi oldu İzmir metrosunda yürüyen merdiven kabusu: Yaralılar var Sıfır otomobili ekspertize götürdü, rezalet ortaya çıktı İstanbul'da otluk yangını: Alevler tır garajına ilerliyor Çocukken çırak olarak başlamıştı; Türkiye'nin paha biçilemez tarihi halıları artık ona emanet İstanbul'da korkunç manzara: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı