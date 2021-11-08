Anasayfa Video Galeriler Gündem Dehşet anları! Otomobilin kapısını açıp kurşun yağdırdı: 4 ölü Dehşet anları! Otomobilin kapısını açıp kurşun yağdırdı: 4 ölü 08 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 20:35 Afyonkarahisar’da 3’ü kadın 4 kişinin sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldüğü anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61895ffc7f6fd134124c2c13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dehşet anları! Otomobilin kapısını açıp kurşun yağdırdı: 4 ölü Yeşil saha boks ringine döndü! Futbolcular birbirine girdi Ankara’daki YÖK eylemine polis müdahalesi Asgari ücrette ''heyecanlandıran'' zam oranı tahmini açıklandı Adalet Bakanı Gül isim vermeden İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef aldı 14 yaşındaki kızı, babasının vurdurttuğu ortaya çıktı! Şoke eden itiraf Seda Akgül'den kadınlara çok sert sözler: ''Sığsınız! Kadın olarak bin beterini hak ediyorsunuz!'' 14 yaşındaki kızı vurduran kişi öz babası çıktı 4 ilde PKK'ye büyük operasyon! HDP'liler gözaltında