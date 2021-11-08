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  4. Dehşet anları! Otomobilin kapısını açıp kurşun yağdırdı: 4 ölü

Dehşet anları! Otomobilin kapısını açıp kurşun yağdırdı: 4 ölü

Afyonkarahisar’da 3’ü kadın 4 kişinin sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldüğü anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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