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Dehşet evi! Eşini ve 3 kızını uyurken katletti

Türkiye, Şırnak'tan gelen korkunç cinayetlerin haberiyle sarsıldı. Şırnak'ta bir kişi eşini ve 3 kız çocuğunu uyudukları sırada katletti.

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