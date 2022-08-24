Anasayfa Video Galeriler Gündem Dehşet evi! Eşini ve 3 kızını uyurken katletti Dehşet evi! Eşini ve 3 kızını uyurken katletti 24 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 13:35 Türkiye, Şırnak'tan gelen korkunç cinayetlerin haberiyle sarsıldı. Şırnak'ta bir kişi eşini ve 3 kız çocuğunu uyudukları sırada katletti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6305feecedc6d07bda118d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mekana almayan kişiyi defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada Cinayet 5 yıl sonra gelen itirafla ortaya çıktı Otomobil hırsızlığı metronun merdivenlerinde bitti Yine Esenyurt yine olay! Mahalle savaş yerine döndü İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Araçlar alev alev yandı Bakan Soylu: ''2023'te tertemiz yapacağız'' Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Marmaris'te sürat teknesi alev topuna dönüştü İmam Halil Konakcı'nın hedefinde bu sefer Cem Yılmaz ve izleyicisi vardı