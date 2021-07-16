  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Dehşete düşüren görüntüler: Alevlerin arasında kaldılar

Dehşete düşüren görüntüler: Alevlerin arasında kaldılar

Mersin’in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangınının bazı evlerin etrafını sardığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Eşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı
Caner Erkin, canlı yayında takım arkadaşlarına küfür etti!
Genç çiftin asansördeki kanlı kavga kamerada
Taksim Meydanı'nda bikinili turist şaşkınlığı
Bozcaada yüzde 100 doldu! ''Rezervasyonsuz gelmeyin''
Perinçek ile emekli askerlerle arasında ''ahlaksız'' tartışması
Bayram öncesi yürekleri sızlatan dram: 4 çocuk açlıktan baygın halde bulundu
Mersin'de damat dehşeti
AVM'de çocuğa şiddet! Savcı oradaydı zanlı yakalandı