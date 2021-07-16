Anasayfa Video Galeriler Gündem Dehşete düşüren görüntüler: Alevlerin arasında kaldılar Dehşete düşüren görüntüler: Alevlerin arasında kaldılar 16 Temmuz 2021 Cuma Saat: 17:06 Mersin’in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangınının bazı evlerin etrafını sardığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f19249cce44e18a60a5003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı Caner Erkin, canlı yayında takım arkadaşlarına küfür etti! Genç çiftin asansördeki kanlı kavga kamerada Taksim Meydanı'nda bikinili turist şaşkınlığı Bozcaada yüzde 100 doldu! ''Rezervasyonsuz gelmeyin'' Perinçek ile emekli askerlerle arasında ''ahlaksız'' tartışması Bayram öncesi yürekleri sızlatan dram: 4 çocuk açlıktan baygın halde bulundu Mersin'de damat dehşeti AVM'de çocuğa şiddet! Savcı oradaydı zanlı yakalandı