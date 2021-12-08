  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Dehşete düşüren görüntüler: Yanlışlıkla öldürülmüş...

Dehşete düşüren görüntüler: Yanlışlıkla öldürülmüş...

İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomobiliyle ilerlerken silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden gencin yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kürsüye kilitli bebek mamasıyla çıkan vekilden tokat gibi sözler
Memur-Sen'den ek zam ve 3600 ek gösterge açıklaması
TBMM'de olay tepki: ''Hay senin...''
İstanbul'da 1 milyon TL'lik film gibi soygun kamerada- İhlas Haber Ajansı
Beyaz esaret başladı! Türkiye'de yollar buz pistine döndü
SMA testinin detayları belli oldu
Şehit babasını şoke eden olay
Hem köpeğe, hem de köpeğin sahibine saldırdılar
Esnaf yakalayıp bağlamıştı... Suç makinesi çıktı!