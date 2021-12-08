Anasayfa Video Galeriler Gündem Dehşete düşüren görüntüler: Yanlışlıkla öldürülmüş... Dehşete düşüren görüntüler: Yanlışlıkla öldürülmüş... 08 Aralık 2021 Çarşamba Saat: 15:50 İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomobiliyle ilerlerken silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden gencin yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b0aa2e161f524dcb799c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kürsüye kilitli bebek mamasıyla çıkan vekilden tokat gibi sözler Memur-Sen'den ek zam ve 3600 ek gösterge açıklaması TBMM'de olay tepki: ''Hay senin...'' İstanbul'da 1 milyon TL'lik film gibi soygun kamerada- İhlas Haber Ajansı Beyaz esaret başladı! Türkiye'de yollar buz pistine döndü SMA testinin detayları belli oldu Şehit babasını şoke eden olay Hem köpeğe, hem de köpeğin sahibine saldırdılar Esnaf yakalayıp bağlamıştı... Suç makinesi çıktı!