Dehşete düşüren intihar anı kamerada

Belarus'ta otoyolda araçların önüne atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi sürücülerin manevralarıyla ölümden döndü. O anlar saniye saniye kameralar tarafından kayıttaydı.

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