Anasayfa Video Galeriler Gündem Dehşete düşüren intihar anı kamerada Dehşete düşüren intihar anı kamerada 28 Ekim 2021 Perşembe Saat: 14:40 Belarus'ta otoyolda araçların önüne atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi sürücülerin manevralarıyla ölümden döndü. O anlar saniye saniye kameralar tarafından kayıttaydı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617a8c421ae3c266bd48b8a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü türkücü hakkında canlı yayında şok iddia O Türkiye'nin gökyüzündeki efsanesi: SOLOTÜRK! Emin Çapa'dan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı için bir ipucu daha Sevgilisini katledip emniyetin bahçesine bıraktı HDP'li Gergerlioğlu ile Meclis Başkanı Şentop birbirine girdi 10 büyükelçi nasıl geri adım attı? Çavuşoğlu ilk kez açıkladı Vahşete suçüstü! Köpekleri diri diri çukura gömdüler İstanbul'da yolcu seçen taksiciden ''pes'' dediretn sözler Enver Aysever Halk TV’den nasıl kovulduğunu anlattı