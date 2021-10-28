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Dehşete düşüren intihar anı kamerada

Belarus'ta otoyolda araçların önüne atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi sürücülerin manevralarıyla ölümden döndü. O anlar saniye saniye kameralar tarafından kayıttaydı.

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