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  4. Dehşete düşüren kaza! Dorsenin altına girdi

Dehşete düşüren kaza! Dorsenin altına girdi

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Bursa’da park halindeki TIR’a çarparak dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

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