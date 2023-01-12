Anasayfa Video Galeriler Gündem Dehşete düşüren kaza! Dorsenin altına girdi Dehşete düşüren kaza! Dorsenin altına girdi 12 Ocak 2023 Perşembe Saat: 12:50 Güncelleme: 12 Ocak 2023 Perşembe 12:50 Bursa’da park halindeki TIR’a çarparak dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bfd7e5535b634551053243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 bin 500 TL ile kiralık ilanındaki ev görenleri şoke etti Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk kabusu yaşadı Meksika'dan Hakkari'ye gelin geldi Onlar Jandarma'nın ikiz Mehmetçikleri Cem Uzan'dan içki zamlarına ilginç protesto Putin, Türkiye'ye tatile gelen ismi herkesin gözü önünde azarladı Rüyasında gördü, 120 bin lira harcayıp kazı çalışması başlattı MİT yalanıyla cinsel istismarda bir okul müdürü daha tutuklandı Minibüs kaza yaptı; kaçak göçmenler çil yavrusu gibi dağıldı