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  3. 06 Şubat 2021 17:55

Dehşete düşüren olay! Komşularını katledip intihar etti

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir adam, kar küreme konusu nedeniyle çıkan tartışma sonucunda 2 komşusunu öldürerek intihar etti.

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