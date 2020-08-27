  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Ağustos 2020 11:30

Dehşete düşüren olay! Sokakta oynayan çocuğu ezip kaçtı

İstanbul Beyoğlu'nda süratli bir şekilde sokağa giren hafif ticari aracın sürücüsü, sokakta oynayan 6 yaşındaki çocuğu ezdi. Sürücü olay yerinden hızla uzaklaşırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Video Galeri
Otobüste taciz ettiği kadının telefonunu çaldı!
Otobüste taciz ettiği kadının telefonunu çaldı!
Video Galeri
Başakşehir'de gecekondu yangını! 6 kişi ölümden döndü
Başakşehir'de gecekondu yangını! 6 kişi ölümden döndü
Video Galeri
Ankara'da sokak ortasında silahlı kavga
Ankara'da sokak ortasında silahlı kavga
Video Galeri
Bursa'da işçi midibüsü kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı
Bursa'da işçi midibüsü kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı
Video Galeri
Çıplak ayakla salça havuzuna girdi! Mide bulandıran görüntüler
Çıplak ayakla salça havuzuna girdi! Mide bulandıran görüntüler
Video Galeri
Giresun'daki selde tonlarca fındık zarar gördü
Giresun'daki selde tonlarca fındık zarar gördü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM