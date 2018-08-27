Dehşete düşüren trafik kazası güvenlik kamerasında
27 Ağustos 2018 16:45
Dehşete düşüren trafik kazası güvenlik kamerasında
Denizli’de elinde un çuvalıyla yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması anbean güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza Kale-Muğla Karayolu üzerinde Ortatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan dehşet verici kazada, Mehmet Ali Meydan (57) isimli bir kişi Ortatepe Mahallesi’nde yolun karşısına...