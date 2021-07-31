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  4. Delinin zoruna bak! Çöp kovasıyla kavga kamerada

Delinin zoruna bak! Çöp kovasıyla kavga kamerada

Niğde'de çöp kovasına saldırıp, yerinden sökerek zarar veren adamın ilginç görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

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