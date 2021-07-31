Anasayfa Video Galeriler Gündem Delinin zoruna bak! Çöp kovasıyla kavga kamerada Delinin zoruna bak! Çöp kovasıyla kavga kamerada 31 Temmuz 2021 Cumartesi Saat: 09:40 Niğde'de çöp kovasına saldırıp, yerinden sökerek zarar veren adamın ilginç görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6104f05e804bc6298f0454e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konya'da 7 kişinin katledildiği olayın nedeni ortaya çıktı! ''Cumhurbaşkanımızın talimatından sıkıldık'' İzmir'e meteor mu düştü ? Bu görüntüler Türkiye'yi uyutmadı! Alevlerin arasında kalan vatandaşların acı çığlığı! Son Dakika- Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını - Son Dakika Haberler Erdoğan'dan aşı olmayanlara yeniden kısıtlama sinyali Akşener: Beceriksizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı'nı uyarmıştım Mezarlık yandı, şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: ''4 ilçeden geçecek, 13 istasyonlu olacak''