Anasayfa Video Galeriler Gündem DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı 25 Ekim 2024 Cuma Saat: 07:40 Güncelleme: 25 Ekim 2024 Cuma 07:40 Ankara'da, DEM Parti Genel Merkezi'ne taşla saldıran 1 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671b214c1cc79c998b0c7fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kısmetse Olur güzeli Aybüke Çangal'a rüya gibi evlilik teklifi Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi Burası Kanada değil, Türkiye: Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz FETÖ elebaşı Gülen'e stadyumda cenaze töreni Erdoğan yurda döner dönmez güvenlik toplantısı yaptı DEM Parti'den yeni Öcalan açıklaması İzmir'in dev AVM'sinde 2 çocuk dehşet saçtı Bakan Göktaş trafik kazası geçirdi