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DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı

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Ankara'da, DEM Parti Genel Merkezi'ne taşla saldıran 1 kişi gözaltına alındı.

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