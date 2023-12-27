Anasayfa Video Galeriler Gündem DEM Parti önünde Türk bayraklı, sarı torbalı protesto DEM Parti önünde Türk bayraklı, sarı torbalı protesto 27 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 17:16 Güncelleme: 27 Aralık 2023 Çarşamba 17:16 Ankara'daki DEM Parti Genel Merkezi önünde toplanan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri, üzerinde terörist fotoğrafları olan ceset torbalarını binanın önüne bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658c31c5a30748ec51097643" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem Otogarda dehşet! Şoför muavini ezerek öldürdü Küçük çocuk yemek aradığı çöp konteynırının altında kalarak öldü Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi Adana Valiliği yakınında bomba alarmı Aldatılan kadın eşini sevgilisiyle minibüste bastı, kıyamet koptu! CHP'de bir belediye başkanı adaylıktan vazgeçti Siirt'in ''sarı altını'' bıttımın fiyatı dudak uçuklattı Pazarda şimdi de Çin kestanesi alarmı