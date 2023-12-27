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  4. DEM Parti önünde Türk bayraklı, sarı torbalı protesto

DEM Parti önünde Türk bayraklı, sarı torbalı protesto

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Ankara'daki DEM Parti Genel Merkezi önünde toplanan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri, üzerinde terörist fotoğrafları olan ceset torbalarını binanın önüne bıraktı.

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