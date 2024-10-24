Anasayfa Video Galeriler Gündem DEM Parti'den yeni Öcalan açıklaması DEM Parti'den yeni Öcalan açıklaması 24 Ekim 2024 Perşembe Saat: 17:45 Güncelleme: 24 Ekim 2024 Perşembe 17:45 MHP lideri Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan için yaptığı çağrının ardından DEM Parti'den yeni bir açıklama geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ''İmralı hazır, Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı?'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671a5da66e695798fb01c593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'in dev AVM'sinde 2 çocuk dehşet saçtı Bakan Göktaş trafik kazası geçirdi Kilosu 2 bin TL: Dağlarda yetişen yenilebilen altın hasadı başladı Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık: Cenazesi boş kaldı Erdoğan: ''Alçakça saldırı terörle mücadele kararlılığımızı perçinledi'' Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha Ankara'da yeni bir ittifak mı doğuyor ? Özdağ'dan İnce'nin çağrısına yanıt geldi Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi İstanbul'da metrobüste yangın çıktı