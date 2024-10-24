DEM Parti'den yeni Öcalan açıklaması

MHP lideri Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan için yaptığı çağrının ardından DEM Parti'den yeni bir açıklama geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ''İmralı hazır, Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı?'' dedi.

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