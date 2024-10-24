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DEM Parti'den yeni Öcalan açıklaması

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MHP lideri Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan için yaptığı çağrının ardından DEM Parti'den yeni bir açıklama geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ''İmralı hazır, Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı?'' dedi.

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