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  4. DEM Partili belediye sokak köpeklerini toplamaya başladı

DEM Partili belediye sokak köpeklerini toplamaya başladı

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Meclis'te kabul edilen sokak hayvanları yasasına ''ret'' oyu veren DEM Parti'nin yönetiminde olan Silvan Belediyesi, sokak köpeklerini toplamaya başladı.

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