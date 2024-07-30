Anasayfa Video Galeriler Gündem DEM Partili belediye sokak köpeklerini toplamaya başladı DEM Partili belediye sokak köpeklerini toplamaya başladı 30 Temmuz 2024 Salı Saat: 16:22 Güncelleme: 30 Temmuz 2024 Salı 16:22 Meclis'te kabul edilen sokak hayvanları yasasına ''ret'' oyu veren DEM Parti'nin yönetiminde olan Silvan Belediyesi, sokak köpeklerini toplamaya başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a8e8fe58a621c51e08d5e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polis memuru dehşet saçtı: 3 ölü, 2 yaralı SODEM ve Şişli Belediye Başkanı Şahan: ''Katliam yasasını uygulamayacağım'' 100 lira getir 110 lirayı götür İTÜ'de korkutan yangın: Tahliye edildi Trabzon'da ağızları açık bırakan görüntü: Ağaç kalkıp yürüyüp gitti... Türkiye'nin 2 ünlü dev tavuk markalarına rekor ceza Ersin Düzen'in yeni kanalı belli oldu Kenan Işık'a gözyaşlarıyla veda İstanbul'da peş peşe 2 hortum çıktı