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DEM Partili milletvekillerinden oturma eylemi

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Hakkari'de, DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınıp, yerine kayyum atanmasına tepki gösteren partililerin protestoları gece yarısına kadar sürdü.

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