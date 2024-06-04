Anasayfa Video Galeriler Gündem DEM Partili milletvekillerinden oturma eylemi DEM Partili milletvekillerinden oturma eylemi 04 Haziran 2024 Salı Saat: 09:51 Güncelleme: 04 Haziran 2024 Salı 09:51 Hakkari'de, DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınıp, yerine kayyum atanmasına tepki gösteren partililerin protestoları gece yarısına kadar sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665eb95f3fd64a858d03dce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakır'da kayyum gerginliği: 2 polis yaralandı 4 ilde dev operasyon: İnsan kaçakçıları yakalandı Alkollü trafik canavarı ters yöne daldı, ortalık savaş yerine döndü Kapadokya'da balayında sır ölüm: 21 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya skandal suçlama Babasının otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Prof. Dr. Naci Görür: ''Depremin öldüremediği insanları öldürürsünüz'' Çöpten kadın cinayeti çıktı: Çuvala koyup atmışlar Kardeşlerin kavgasında kan aktı