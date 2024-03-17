Anasayfa Video Galeriler Gündem DEM Parti'nin İstanbul'daki Nevruz kutlamasında 75 gözaltı DEM Parti'nin İstanbul'daki Nevruz kutlamasında 75 gözaltı 17 Mart 2024 Pazar Saat: 22:35 Güncelleme: 17 Mart 2024 Pazar 22:35 DEM Parti tarafından Yenikapı'da alanında düzenlenen Nevruz kutlamasında çıkan olaylar nedeniyle toplam 75 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f7460d95b0b6c5000b8513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında eski sevgili cinayeti: 7 aylık evli kadını katletti! Limanda feci kaza! Konteyner gemisi ortalığı savaş alanına çevirdi Murat Kurum: Burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak İliç'teki maden faciasında kayıp işçilerden ilk iz! Pikap bulundu ChatGPT'nin insansı robotundan yeni görüntüler İstanbul'da vinç devrildi; sahil yolu kapandı TSK'nın ''keskin gözü'' seri üretimde! Adım adım görüntülendi İmamoğlu, Kuran gösteren kişiye böyle seslendi: ''Belli ki aldatılmış...'' Marmara Bölgesi'nde korktuğumuz başımıza geldi