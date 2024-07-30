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  4. DEM'e terör halayı müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

DEM'e terör halayı müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

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Van'da Dem Parti il binasında müdahale eden polis ekipleri, terör örgütü PKK lehine slogan atan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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