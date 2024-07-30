Anasayfa Video Galeriler Gündem DEM'e terör halayı müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var DEM'e terör halayı müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var 30 Temmuz 2024 Salı Saat: 08:11 Güncelleme: 30 Temmuz 2024 Salı 08:11 Van'da Dem Parti il binasında müdahale eden polis ekipleri, terör örgütü PKK lehine slogan atan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a8760e9ad55253940e8c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sera Kadıgil Meclis'i terk eden AK Partilileri böyle selamladı Tatil cennetinde korkunç intihar: Çarşafla asılı halde bulundu Bir asansör faciası daha: Tamir ettiği asansöre sıkışarak öldü Bodrum'da doktora saldırı: Kalbi durdu Beyoğlu'nda 5 katlı otelde yangın paniği İstanbul'da korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı Justin Bieber minik Türk çocuğu paylaştı, sosyal medya karıştı Zabıta dilenci diye yakaladı, aylık kazancı 300 bin TL'nin üzerinde çıktı Irak ve Suriye'de 7 terörist öldürüldü