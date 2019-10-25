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  3. 25 Ekim 2019 10:25

Demet Akalın ile Selin Ciğerci'nin arası bozuldu

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin kına gecesine katılan Demet Akalın, geceden paylaştığı fotoğrafların hepsini silmişti.

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