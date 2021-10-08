Demet Akalın'dan sürpriz karar! Gelinim Mutfakta’dan ayrıldı

Gelinim Mutfakta programında sunucu olan Demet Akalın programı bıraktı. Fatih Ürek canlı yayında bu konuyu açıklayınca Akalın canlı yayına bağlandı ve isyan etti.

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