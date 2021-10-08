Anasayfa Video Galeriler Gündem Demet Akalın'dan sürpriz karar! Gelinim Mutfakta’dan ayrıldı Demet Akalın'dan sürpriz karar! Gelinim Mutfakta’dan ayrıldı 08 Ekim 2021 Cuma Saat: 12:01 Gelinim Mutfakta programında sunucu olan Demet Akalın programı bıraktı. Fatih Ürek canlı yayında bu konuyu açıklayınca Akalın canlı yayına bağlandı ve isyan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616008ce3200fa6782149b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir garip düğün! Gelin ve damat dahil kimse gülmedi Şahan, İmamoğlu soyadını okumayan TRT spikeriyle böyle alay etti Rasim Ozan Kütahyalı: ''Nagehan Alçı beni evden kovdu'' Nar ekşisi değil uyuşturucu! KYK yurdunda öğrencileri ayaklandıran karar İstanbul'da sevgili dehşeti! Yüzüne kimyasal madde döktü KYK yurdunda gergin anlar: Yönetim 4 kişilik odaya 5. yatağı koymak isteyince... Şeyda'nın şüpheli ölümü! Son görüntüleri ortaya çıktı Erdoğan'ın eski yol arkadaşından Erdoğan için olay iddia