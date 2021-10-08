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  4. Demet Akalın'dan sürpriz karar! Gelinim Mutfakta’dan ayrıldı

Demet Akalın'dan sürpriz karar! Gelinim Mutfakta’dan ayrıldı

Gelinim Mutfakta programında sunucu olan Demet Akalın programı bıraktı. Fatih Ürek canlı yayında bu konuyu açıklayınca Akalın canlı yayına bağlandı ve isyan etti.

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