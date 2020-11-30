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  3. 30 Kasım 2020 11:20

Demet Akbağ ekranlara ''Akrep'' ile dönüyor

‘Akrep’in ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in yer aldığı dizide; iki kadının hikayesi ekrana gelecek.

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