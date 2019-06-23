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  3. 23 Haziran 2019 13:08

Demet Akbağ oy kullanırken bakın ne istedi !

Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Beşiktaş'taki bir okulda oyunu kullandı Demet Akbağ oy kullanmadan önce boş bir kağıt isteyerek damgayı doğru vurmak istediğini söyledi.

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