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  4. Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in sevişme sahnesi ortalığı kasıp kavurdu

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in sevişme sahnesi ortalığı kasıp kavurdu

Adım Farah dizisinde Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in sevişme sahnesi sosyal medyayı salladı.

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