Anasayfa Video Galeriler Gündem Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in sevişme sahnesi ortalığı kasıp kavurdu Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in sevişme sahnesi ortalığı kasıp kavurdu 11 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 12:05 Adım Farah dizisinde Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in sevişme sahnesi sosyal medyayı salladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645cafdb429f6b33f1080433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Seçim afişleri indirilen Gökhan Zan rest çekti Togg kapılarını basın mensuplarına açtı Bu dekolteyi zaten Şevval Şahin'den başkası taşıyamazdı! Yurt dışı oyları Ankara'ya ulaştı Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye davet AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki çeken video Türkiye'nin gizemli mezarı... 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor Cübbeli Ahmet'ten 14 Mayıs propagandasına dahil oldu Kadir Çöpdemir ''değiştirelim be'' dedi sosyal medya yıkıldı