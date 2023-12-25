Anasayfa Video Galeriler Gündem DEM'in kongresi terör propagandasına dönüştü! Çok sayıda gözaltı var DEM'in kongresi terör propagandasına dönüştü! Çok sayıda gözaltı var 25 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 01:15 Güncelleme: 25 Aralık 2023 Pazartesi 01:15 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü propagandası yapılan DEM Parti Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi sonrasında gözaltına alınan 30'dan fazla kişi için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6588ad8a9a248e580f08cf53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Atilla Taş'ın tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı Oto galeri değil, gümrük muhafaza otoparkı! İstiklal Caddesi'nde büyük panik Alman polisi bir Türk vatandaşını ailesinin gözü önünde öldürdü İstanbul'daki Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet çağrısı skandalı Hastanede doktora yumruklu saldırı kamerada AK Partili isimden canlı yayında tepki çeken ''peygamberler'' açıklaması İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 2 ölü var Şehit cenazesinde CHP'li Özgür Özel'e protesto