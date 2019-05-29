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  3. 29 Mayıs 2019 16:30

Demir aracın ön camından girdi: Sürücü ölümden döndü

Rusya’da seyir halindeki otomobile öndeki kamyonun kasasından düşen bir demir şoför koltuğuna saplandı, sürücü ölümden kıl payı kurtuldu. Rusya’ya bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Barnaul’da seyir halindeki bir otomobilin önünde inşaat malzemesi taşıyan kamyondan demir düştü. Kamyonun kasasından fırlayan demir otomobilin sürücüsünün koltuğuna saplandı. Demirin fırladığını fark...

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