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  4. Demir Kubbe delindi: Lübnan'dan atılan roket İsrail'e düştü

Demir Kubbe delindi: Lübnan'dan atılan roket İsrail'e düştü

Lübnan'dan İsrail’e fırlatılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak İsrail’in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine düştü.

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