Anasayfa Video Galeriler Gündem Demir Kubbe delindi: Lübnan'dan atılan roket İsrail'e düştü Demir Kubbe delindi: Lübnan'dan atılan roket İsrail'e düştü 02 Kasım 2023 Perşembe Saat: 20:35 Lübnan'dan İsrail’e fırlatılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak İsrail’in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6543ddd7f048e91d1279d353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'de 55 il başkanı tarafını belli etti Evlilik kredisi düzenlemesi Meclis'te Hamas, İsrail askerlerine havadan bomba attı Antalya'da 10 dakika süren hortum kamerada Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu İYİ Partili milletvekili partisinden istifa etti Wanda Nara ile Icardi'nin ilginç anları olay oldu Hac kuraları çekildi Sokak ortasında uzman çavuş dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı var!