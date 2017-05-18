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  3. 18 Mayıs 2017 20:45

Demir yığını altında kalan işçi yaralandı

Düzce’de Akçakoca balıkçı barınağında lunapark malzemesi sökümü sırasında demir yığını altında kalan işçi yaralandı.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Hasankeyfi gezdi
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Hasankeyfi gezdi
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New Yorkta araç yayalara çarptı: 1 ölü, 20 yaralı
New Yorkta araç yayalara çarptı: 1 ölü, 20 yaralı
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Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek minibüse çarptı: 11 yaralı
Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek minibüse çarptı: 11 yaralı
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Tuncay Özilhan'dan çözüm süreci açıklaması
Tuncay Özilhan'dan çözüm süreci açıklaması
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İstanbulda bayram tatili E-5i durma noktasına getirdi
İstanbulda bayram tatili E-5i durma noktasına getirdi
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Esenyurtta kanlı biten tartışma kamerada
Esenyurtta kanlı biten tartışma kamerada