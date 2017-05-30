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  3. 30 Mayıs 2017 01:15

Demirelin cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü

Damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından detaylı otopsi raporu için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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