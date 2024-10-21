Anasayfa Video Galeriler Gündem Demirtaş'ı ziyaret eden Özel'den dikkat çeken açıklama Demirtaş'ı ziyaret eden Özel'den dikkat çeken açıklama 21 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 14:46 Eski HDP genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel "TBMM'nin önemi konusunda da mutabık olduğumuzu gördük. TBMM'nin dahil olmadığı bir karar olmayacak" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67163f075c1f608fbb0cf843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı Türkiye'nin bu çeşmesinin suyu binlerce yıl önceden geliyor Beyaz kabus başladı; araçlar mahsur kaldı Marmara Denizi'ne dökülen derede korkunç manzara Acvit Cilt bakım serumlarıyla daha sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz Sunucu Cansu Canan Özgen, Fetullah Gülen'in ölüm haberini böyle verdi Milli gururumuz Hürjet ilk kez ses hızını geçti Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik Sergen Yalçın sorusu olay oldu İstanbul'dan bir garip manzara: Sizin o çatıda ne işiniz var ?