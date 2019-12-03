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  3. 03 Aralık 2019 13:00

Deneme için diktiği ağaçlar, 45 bin lira kazandırdı

Antalya'da 7 yıl önce muz bahçesine deneme amaçlı mango fidanı diken Hamdi Tekin, 12 ağaçtan elde ettiği mangolar sayesinde 45 bin lira kazandı.

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