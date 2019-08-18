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  3. 18 Ağustos 2019 19:05

Dengesini kaybedip Haliç Köprüsü’nden denize düştü, yolcu gemisi kurtardı 

Haliç Metro Köprüsü’nde yürüyen bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşen şahıs yolcu gemisinde bulunanlar tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay saat 17.30 sıralarında Haliç Metro Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Eymen T. Haliç köprüsünde yürüdüğü sırada bir anda dengesini kaybederek köprüden aşağıya düştü. Boğaz’a düşen şahsı gören...

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