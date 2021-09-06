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  4. Deniz Akkaya'dan bir bomba daha: ''Hadise, Zarrab'tan para istedi''

Deniz Akkaya'dan bir bomba daha: ''Hadise, Zarrab'tan para istedi''

Deniz Akkaya, şarkıcı Hadise hakkında yine gündem olacak bir iddia ortaya attı. Akkaya son olarak, ''Hadise, Reza Zarrab’tan hamile kalınca para istedi'' ifadelerini kullandı.

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