Anasayfa Video Galeriler Gündem Deniz Akkaya'dan bir bomba daha: ''Hadise, Zarrab'tan para istedi'' Deniz Akkaya'dan bir bomba daha: ''Hadise, Zarrab'tan para istedi'' 06 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 17:31 Deniz Akkaya, şarkıcı Hadise hakkında yine gündem olacak bir iddia ortaya attı. Akkaya son olarak, ''Hadise, Reza Zarrab’tan hamile kalınca para istedi'' ifadelerini kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613626255d367428454a7633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail hapishanesinden film gibi firar Konya'dan sonra Ankara'da obruk paniği Restoranda kanlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti Atatürk büstüne hadsiz saldırıya tek celsede tahliye Kan donduran pompalı dehşeti! Kardeşini böyle vurdu Şarkıcı Sefo'nun konserinde olay görüntüler ABD'de uyuşturucu bağımlılarının içler acısı görüntüleri Hastane önünden ambulansı çaldılar Tam 17 araç birbirine girdi... Yaralılar var!