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  4. Deniz Akkaya'dan Derin Talu'ya sert sözler: Cinsellik çağrıştıran...

Deniz Akkaya'dan Derin Talu'ya sert sözler: Cinsellik çağrıştıran...

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun paylaştığı iddialı kıyafetine Deniz Akkaya'dan bir eleştiri geldi.

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