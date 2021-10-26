Anasayfa Video Galeriler Gündem Deniz Akkaya'dan Derin Talu'ya sert sözler: Cinsellik çağrıştıran... Deniz Akkaya'dan Derin Talu'ya sert sözler: Cinsellik çağrıştıran... 26 Ekim 2021 Salı Saat: 17:15 Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun paylaştığı iddialı kıyafetine Deniz Akkaya'dan bir eleştiri geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61780d94470f4462d068bbc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında ilginç soru: Kocam rüyamda Rusça konuşuyordu, sevgilisi mi var? Şehitlere büyük saygısızlık: Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepki çekti Tanju Özcan’dan ''büyükelçi'' açıklaması: Erdoğan'ın Arkasında durmaya hazırım Berdan Mardini'nin ''annelik'' açıklamasına eski eşi Fatoş Yelliler'den sert yanıt Üniversite laboratuvarında feci patlama Yerli aşı Turkovac aşısı için son gönüllüler bekleniyor İstanbul'da scooter faciası! Otobüsün altında sürüklendi Selde kaybolan 15 kişi Gürcistan sınırında aranıyor Kim bu ''Erdoğan'a tuzak kuran başdanışmanlar'' ?