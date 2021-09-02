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  4. Deniz Akkaya'dan olay Hadise iddiası: Amerika'daki ilişki hamile kaldığı için bitti

Deniz Akkaya'dan olay Hadise iddiası: Amerika'daki ilişki hamile kaldığı için bitti

Deniz Akkaya, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise ilişkisi hakkında bomba bir iddia ortaya attı.

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