Anasayfa Video Galeriler Gündem Deniz Akkaya'dan olay Hadise iddiası: Amerika'daki ilişki hamile kaldığı için bitti Deniz Akkaya'dan olay Hadise iddiası: Amerika'daki ilişki hamile kaldığı için bitti 02 Eylül 2021 Perşembe Saat: 19:35 Deniz Akkaya, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise ilişkisi hakkında bomba bir iddia ortaya attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6130fd54122b34133f7e0f73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım'' demişti: Karı-koca canlı yayında yüzleşti Dansöz kıyafeti giyip göbek atan öğretmen törene damga vurdu Hande Erçel'in 18 yaşında sunuculuk yaptığı görüntüler sosyal medyayı salladı Balıkçılar buldu! İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar 9 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi Yeni öğretim yılı takvimi açıklandı! İşte ilk sömestr tarihi TikTok'çu gençler İstanbul'u birbirine kattı Cristiano Ronaldo'dan rakibine tokat Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi