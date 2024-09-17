Anasayfa Video Galeriler Gündem Deniz Akkaya'ya hapis cezası Deniz Akkaya'ya hapis cezası 17 Eylül 2024 Salı Saat: 12:56 Güncelleme: 17 Eylül 2024 Salı 12:56 Eski manken Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e9523af6ae49080a0272b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR FETÖ'den ihraç 5 hakim tekneyle kaçarken yakalandı Sağanak yağış Karadeniz'i vurdu; Artvin-Hopa karayolu çöktü ''Zombi'' tehlikesi Türkiye'ye geri döndü: Uzmanlar anne ve babaları uyardı Türkiye'nin tepki çeken Aziz Vlas'ın kayıp mezarı Göz Evliyası olarak tescillendi Gören gözlerine inanamadı: İşte Türkiye'nin en lezzetli yeşil devi İstanbul'da çok sayıda kaçak silah ele geçirildi Trafikteki makasçı canavar kamerada Kuraklık Türkiye'nin Atlantis'ini yıllar sonra ortaya çıkardı Türkiye'nin pembe güzellikleri geri döndü: Bitlis'ten büyüleyen görüntüler