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  3. 10 Nisan 2017 20:20

Deniz Baykal Mardinde konuştu

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, “Hayır çıkarsa Meclisi ilk kez açmış gibi sevineceğiz. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilk kez o gün ilan etmiş gibi sevineceğiz. Anadolu’yu istiladan o gün kurtarmış gibi sevineceğiz" dedi.

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