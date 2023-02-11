Anasayfa Video Galeriler Gündem Deniz Baykal yaşamını yitirdi Deniz Baykal yaşamını yitirdi 11 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 10:00 Güncelleme: 11 Şubat 2023 Cumartesi 10:00 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e73d1046f6667ad83dbb83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 122 saat sonra bir mucize daha! AFAD gönüllüsünden AFAD ve aHaber için skandal iddialar Türkiye kan ağlıyor, TRT Diyarbakır'da dizi çekiminde! CHP'den deprem paylaşımı Rönesans Rezidans’ın enkazında ‘yaşam’ belirtisi Diyarbakır'a giden Bakan Bozdağ yuhalandı ''116 saattir buraya gelemeyen devlete yazıklar olsun'' ABD'den şok açıklama: ''Tanımlanamayan bir cismi vurduk'' Bir noktada daha arama kurtarma çalışmalarına son verildi