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Deniz Baykal yaşamını yitirdi

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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