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KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A HODRİ MEYDAN
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  3. 20 Haziran 2017 14:15

Deniz Baykaldan Adalet Yürüyüşü açıklaması

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğündeki 'Adalet Yürüyüşü' ile ilgili, "O yürüyüşün içinde yer almamış, o yürüyüşün amacının arkasındaki şikayeti talebi paylaşan Türkiye'de milyonlarca insan var. Bende o

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