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  3. 14 Aralık 2019 13:50

Deniz Çakır sesiyle büyüledi !

Deniz Çakır, sosyal medya hesabı Instagram'dan şarkı söylediği anları paylaşarak beğenileri topladı, yeni projesini de açıkladı.

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Suriyelilerin kız kaçırma tartışmasında ortalık savaş alanına döndü
Suriyelilerin kız kaçırma tartışmasında ortalık savaş alanına döndü
Video Galeri
Ankara'da hastanede korkutan yangın
Ankara'da hastanede korkutan yangın
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Eczane saldırganı kameraya yakalandı
Eczane saldırganı kameraya yakalandı
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İşsiz adam elinde bebek beziyle açlıktan bayıldı
İşsiz adam elinde bebek beziyle açlıktan bayıldı
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Bakan Varank’ın sözleri CHP sıralarını ayağa kaldırdı
Bakan Varank’ın sözleri CHP sıralarını ayağa kaldırdı
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Çocuğun gözleri önünde kurşun yağdırdı
Çocuğun gözleri önünde kurşun yağdırdı
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